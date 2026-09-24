Tilburg University blaast summerschool nieuw leven in

Tilburg University heeft afgelopen zomer haar beroemde summerschool Ticer nieuw leven ingeblazen. De driedaagse bijeenkomst trok ruim veertig deelnemers en stond in het teken van actuele ontwikkelingen in de academische bibliotheekwereld. Na een positieve evaluatie is besloten om volgend jaar een tweede editie te organiseren. Het initiatief richt zich op openheid en brede toegankelijkheid.

Gevonden voor jou

De oorspronkelijke summerschool Ticer van Tilburg University, ooit internationaal bekend onder bibliotheekmedewerkers en informatiewetenschappers, maakte deze zomer een succesvolle comeback. Het evenement werd in juni georganiseerd als pilot en trok deelnemers uit binnen- en buitenland, waaronder een groep Portugese bibliothecarissen via het Erasmus+-programma.

Tijdens de driedaagse bijeenkomst werden onderwerpen zoals Open Science, Open Source en de rol van kunstmatige intelligentie (AI) binnen academische bibliotheken besproken. Ook innovatieve manieren om de gebruikerservaring te verbeteren kwamen aan bod. Zo schreven studenten ‘liefdesbrieven aan de UB’, een speelse manier om feedback te verzamelen.

Nieuwe koers voor summerschool

De UB-summerschool 2.0 heeft een andere insteek dan het oorspronkelijke Ticer-programma, dat tot 2010 wereldwijd bekendheid genoot. Waar Ticer een commercieel verdienmodel had, kiest de hernieuwde editie nadrukkelijk voor openheid en samenwerking. Het doel is om kennisdeling tussen bibliotheekmedewerkers, wetenschappers en andere professionals te bevorderen.

Veel van de thema’s die tijdens Ticer werden besproken, zoals open publiceren en het digitaliseren van wetenschappelijke informatie, zijn inmiddels realiteit geworden. Dit benadrukt het belang van het opnieuw opzetten van een platform voor kennisuitwisseling binnen de academische bibliotheekwereld.

Volgende editie in 2027

Na een positieve evaluatie heeft Tilburg University besloten om eind juni 2027 een tweede editie van de summerschool te organiseren. Deze bijeenkomst zal wederom toegankelijk zijn voor een breed publiek en is bedoeld om verdere samenwerking en innovatie te stimuleren.