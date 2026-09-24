Informatieavond Omgevingsplan Amsteleind Zuid op 5 oktober

Het Omgevingsplan Amsteleind Zuid is goedgekeurd door het college van B&W in Oss. Op maandag 5 oktober 2026 wordt tijdens een informatieavond meer verteld over de plannen en de stappen die volgen.

Gevonden voor jou

Omwonenden en geïnteresseerden worden op 5 oktober uitgenodigd in het clubhuis van RKSV Margriet in Oss. Daar krijgen zij uitleg over het Omgevingsplan Amsteleind Zuid, inclusief de milieueffectrapportage (MER) en de toekomstplannen voor de wijk.

Het Omgevingsplan is het resultaat van een langdurig proces. Reacties van bewoners, die eerder zijn verzameld tijdens een bijeenkomst op 29 juni, zijn meegenomen. Ook is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieueffecten. Op 22 september heeft het college van B&W het plan officieel goedgekeurd.

Wat houdt de avond in?

Tijdens de informatieavond worden niet alleen het plan en de MER besproken, maar ook de vervolgstappen toegelicht. Na de presentatie is er een informatiemarkt waar bezoekers vragen kunnen stellen aan deskundigen en medewerkers van de gemeente. Wegens de grote belangstelling zijn er twee tijdstippen: om zeven uur ’s avonds en om acht uur ’s avonds.

Terinzagelegging en zienswijze

Vanaf 30 september is het omgevingsplan voor zes weken in te zien. In deze periode, tot en met 10 november, kunnen bewoners een zienswijze indienen. Dit is een officiële reactie op het plan.

De informatieavond vindt plaats in de sportkantine van RKSV Margriet aan de Amsteleindstraat 25A in Oss. Aanmelden kan tot 28 september via het digitale formulier.