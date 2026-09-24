Vier jaar cel geëist tegen man (26) die drie minderjarige jongens misbruikt

Een 26-jarige man uit Herpen moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt vier jaar de cel in, waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens justitie had hij online seksueel contact met drie minderjarige jongens. Met twee van hen zou hij ook hebben afgesproken. Het OM wil daarnaast dat de man een behandeling volgt om de kans op herhaling te verkleinen.

Toen de politie in juni 2025 een melding kreeg over de man, bleek er al een onderzoek naar hem te lopen omdat hij seksueel contact zou hebben gehad met een minderjarige jongen. De man probeerde een afspraak te maken met de jongen. Ook stuurden de twee seksueel getinte berichten naar elkaar. In februari 2026 werd de man uit Herpen opgepakt na een nieuwe melding over seksueel misbruik. Dit zou zijn gebeurd op een middelbare school.

"He gaat om het langdurig misleiden van jonge jongens. Het bewust contact leggen met deze jonge jongens, hun vertrouwen winnen en op seksuele wijze toenadering zoeken", zei de officier van justitie.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man steeds op dezelfde manier te werk ging. Hij zocht online contact met jongens, deed zich soms voor als meisje en wilde met hen afspreken. Bij twee van de drie slachtoffers kwam het tot een ontmoeting waarbij ook seksuele handelingen plaatsvonden. Ook werd er kinderporno gevonden op de telefoon van de verdachte, onder meer van eerder gepleegd misbruik.