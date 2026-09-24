Kinderraad in Zundert gestart met nieuwe leden

In Zundert is de kinderraad 2026-2027 geïnstalleerd. Dertien leerlingen uit groep zeven en acht van basisscholen nemen deel. Faas Joosen is verkozen tot kinderburgemeester. Ze gaan aan de slag met een Top 5 ideeënlijst.

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De kinderraad is woensdag officieel van start gegaan tijdens een feestelijke bijeenkomst. In het bijzijn van familie en genodigden nam de kinderraad van vorig jaar afscheid en werden de nieuwe leden geïnstalleerd. De raad bestaat uit dertien kinderen van basisscholen in Zundert.

De kinderraadsleden die vorig jaar in groep zeven zaten, mogen nog één jaar blijven. Dit zorgt voor meer continuïteit en biedt de kinderen de kans om hun ideeën over twee jaar uit te werken. Het doel is dat plannen niet binnen één schooljaar afgerond hoeven te zijn.

Nieuwe kinderburgemeester

Bij de eerste bijeenkomst in september hebben de kinderen gestemd voor hun nieuwe kinderburgemeester. Faas Joosen heeft deze titel gekregen en zal het komende jaar de kinderraad vertegenwoordigen.

Top 5 ideeënlijst

De kinderraad gaat dit jaar werken aan een Top 5 ideeënlijst. Onder de plannen zijn een buurtpicknick dag, een openluchtbioscoop en een gratis gameplein voor kinderen. Deze activiteiten moeten zorgen voor meer verbinding en ontspanning in de gemeente Zundert.

De kinderraad zal de komende maanden hun plannen verder uitwerken en presenteren. Met hun inzet willen ze een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap.