Herdenking Vloeiweide in Rijsbergen op zondag 4 oktober

Op zondag 4 oktober wordt in Rijsbergen stilgestaan bij het drama op de Vloeiweide, 82 jaar geleden. Verzetsstrijders en de familie Neefs kwamen toen om bij een aanval op een radiopost van het verzet.

Gevonden voor jou

De herdenking begint met een dienst in de Sint Bavokerk om half elf ’s ochtends. Aansluitend vindt om twaalf uur een stille tocht plaats. De route loopt vanaf de Hellegatweg/Sintelweg naar het monument waar de slachtoffers worden geëerd.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om samen te komen in ontmoetingscentrum De Koutershof. Hier wordt koffie geserveerd en kunnen bezoekers napraten over de herdenking.

De gemeente Zundert heeft aangegeven dat parkeren mogelijk is bij ’t Buyten Huys aan de Hellegatweg 27 of naast de kerk. Iedereen die de slachtoffers wil herdenken, is welkom om deel te nemen aan de activiteiten.