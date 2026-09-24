Lotgenotengroep seksueel geweld start in Etten-Leur

Op 28 september start in Etten-Leur een nieuwe lotgenotengroep voor slachtoffers van seksueel geweld. Het initiatief komt van Hulpaanbod Seksueel Geweld West-Brabant en biedt steun en herkenning aan deelnemers.

Gevonden voor jou

Praten over seksueel geweld kan lastig zijn, maar het delen van ervaringen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, kan veel steun geven. De lotgenotengroep in Etten-Leur is bedoeld om slachtoffers te helpen vertrouwen op te bouwen en hun gevoelens beter te begrijpen.

De groep is een initiatief van Hulpaanbod Seksueel Geweld West-Brabant. Deze organisatie richt zich op hulpverlening en het creëren van een veilige omgeving voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de bijeenkomst die op 28 september plaatsvindt. Deelnemers krijgen de kans om in een vertrouwde setting met lotgenoten te praten en ervaringen te delen.

Het initiatief benadrukt het belang van erkenning en steun voor slachtoffers in de regio West-Brabant. Door samen te komen, kunnen deelnemers bouwen aan herstel en een beter toekomstperspectief.