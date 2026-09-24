Open dag bij Ons Plekske in Etten-Leur

Ons Plekske in Etten-Leur opent op zondag 27 september de deuren voor een open dag. Tijdens dit evenement krijgen bezoekers een kijkje in de bijzondere dagbesteding voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of autisme.

Gevonden voor jou

Op zondag kunnen geïnteresseerden ontdekken hoe Ons Plekske jongeren van acht tot dertig jaar helpt groeien en ontwikkelen. Het initiatief richt zich op dagbesteding voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of autisme.

Tijdens de open dag wordt uitgelegd hoe het programma bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Bezoekers kunnen meer leren over de methoden die worden gebruikt om deze jongeren te ondersteunen in hun dagelijks leven.

Ons Plekske bevindt zich in Etten-Leur en richt zich op een brede leeftijdsgroep, van kinderen tot jongvolwassenen. Het doel is om hen te helpen met vaardigheden die aansluiten bij hun eigen tempo en mogelijkheden.

De open dag biedt niet alleen een kijkje achter de schermen, maar ook een kans voor bezoekers om vragen te stellen en meer te leren over de impact van het werk dat hier wordt verricht. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met dit bijzondere initiatief.