Burgemeester Van Rooij van Meierijstad kondigt afscheid aan

Burgemeester Kees van Rooij stopt in september 2027 als burgemeester van Meierijstad. Dat maakte hij donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester van de gemeente en vindt het tijd om het stokje over te dragen.

"Ik ben en blijf zeer verbonden met Meierijstad en onze inwoners", zegt Van Rooij. "Maar gelet op mijn leeftijd en het feit dat ik dan 22 jaar op een prachtige manier invulling heb mogen geven aan het burgemeesterschap, vind ik het nu het juiste moment om het stokje over te dragen."

Hij wordt dit jaar 67 jaar. Voordat hij burgemeester werd van Meierijstad, was hij burgemeester van Horst aan de Maas. Zelf zegt hij zijn werk nog altijd met veel plezier en energie te doen. "In mijn hart ben ik nog niet klaar om afscheid te nemen."

Niet wachten tot zijn 70e

Toch kiest de Van Rooij ervoor niet door te gaan tot zijn zeventigste. Hij wil voorkomen dat de zoektocht naar zijn opvolger samenvalt met gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

De burgemeester zegt er vertrouwen in te hebben dat hij de gemeente goed kan achterlaten. "De gemeente Meierijstad is financieel gezond en ligt uitstekend op koers met de toekomstvisie. Dit geeft mij het vertrouwen om het leiderschap volgend jaar met een gerust hart over te dragen aan mijn opvolger."