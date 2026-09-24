Eindhoven opent het Energiehuis

De gemeente Eindhoven heeft samen met partners het Energiehuis geopend. Inwoners kunnen hier terecht voor onafhankelijk advies en praktische hulp bij energie besparen en verduurzamen.

Gevonden voor jou

Het Energiehuis is gevestigd in WoensXL, het winkelcentrum in Woensel. Het adres is Winkelcentrum Woensel 114a. Het is geopend op woensdagen en donderdagen van één uur tot vijf uur ’s middags en op vrijdagen van één uur tot acht uur ’s avonds. Binnenlopen kan zonder afspraak.

In het Energiehuis kun je vragen stellen over allerlei onderwerpen rond energie besparen en verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, warmtepompen, subsidies en simpele bespaartips. Het doel is om inwoners te helpen met advies en praktische ondersteuning, zodat verduurzamen makkelijker wordt.

Praktische hulp bij verduurzamen

De gemeente Eindhoven werkt samen met 040energie, Duurzaamheidspact, VvE Platform 040 en het Warmtefonds om het Energiehuis mogelijk te maken. Volgens de gemeente is het belangrijk dat inwoners weten wat ze kunnen doen, zeker nu de energieprijzen hoog blijven en de winter nadert.

Het Energiehuis is bedoeld voor iedereen, ook voor mensen die nog niet goed weten waar ze moeten beginnen. Het is een plek waar je zonder afspraak naar binnen kunt lopen en onafhankelijk advies krijgt over verduurzaming.