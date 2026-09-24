Nieuwe Amerikaanse restricties dreigen voor ASML, Jetten heeft vertrouwen

ASML uit Veldhoven krijgt mogelijk te maken met nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de export van chipmachines naar China. Premier Rob Jetten verwacht dat het niet zover hoeft te komen. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat Nederland en de Verenigde Staten afspraken kunnen maken die voor beide landen werken.

"Ik heb er vertrouwen in dat we tot een voor iedereen werkbare overeenkomst komen", zei Jetten donderdag tegen Bloomberg TV in New York.

Jetten sprak de afgelopen tijd meerdere keren met de Amerikaanse president Donald Trump en Amerikaanse politici over de situatie. In de Verenigde Staten ligt een voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder aan banden te leggen.

ASML beschermen

Volgens Jetten benadrukt hij tijdens de gesprekken dat het belangrijk is om de Nederlandse chipindustrie en daarmee ASML te beschermen. Tegelijkertijd zijn er al strenge regels om te voorkomen dat gevoelige chiptechnologie in Chinese handen terechtkomt.

"We hebben strengere exportcontroles dan waar ook ter wereld op ASML", aldus Jetten. Volgens hem moeten die regels wel in balans blijven.

Nieuwe Amerikaanse regels

De discussie draait om de zogenoemde Match Act. Amerikaanse congresleden willen daarmee bereiken dat bondgenoten van de VS strengere regels invoeren voor de export van chiptechnologie naar China.

Lukt het niet om daar samen afspraken over te maken, dan zouden de Verenigde Staten nieuwe beperkingen kunnen opleggen. Die kunnen ook gevolgen hebben voor de zogenoemde DUV-machines van ASML. Dat zijn de op een na geavanceerdste chipmachines die het Veldhovense bedrijf maakt.

Voor de modernste machines van ASML, die gebruikmaken van EUV-technologie, gelden al strengere regels. ASML heeft van Nederland nooit toestemming gekregen om die machines aan China te verkopen.