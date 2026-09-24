Derde Bredase Bella Ciao Meezingactie

Op zaterdag 26 september wordt in de Grote Kerk in Breda de derde Bella Ciao Meezingactie gehouden. Van 15.00 tot 16.00 uur zingen honderden mensen samen dit bekende lied. Het evenement is een vervolg op de succesvolle editie van vorig jaar.

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Meer dan duizend mensen zongen vorig jaar gezamenlijk in de Grote Kerk van Breda tijdens de Bella Ciao Meezingactie. Dat indrukwekkende moment krijgt dit weekend een vervolg met een derde editie.

De actie vindt plaats op zaterdag 26 september en is bedoeld om mensen samen te brengen door muziek. Het lied "Bella Ciao" is wereldwijd bekend en wordt vaak geassocieerd met vrijheid en solidariteit. De organisatie hoopt wederom op een grote opkomst.

Het evenement duurt één uur, van drie tot vier uur ’s middags, en vindt plaats in de historische Grote Kerk van Breda. Deze locatie biedt ruimte voor een groot aantal deelnemers en zorgt voor een bijzondere sfeer.

De meezingactie is inmiddels een traditie geworden in Breda en trekt mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Het is een unieke manier om samen muziek te beleven en tegelijkertijd stil te staan bij de boodschap van het lied.