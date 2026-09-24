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Ruben van Bommel debuteert in navolging van opa en vader voor Oranje

Ruben van Bommel debuteert in Oranje (foto: ANP/Koen van Weel).
Ruben van Bommel debuteert in Oranje (foto: ANP/Koen van Weel).

Ruben van Bommel heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller van PSV maakte tegen Duitsland zijn eerste minuten in Oranje en gaf in blessuretijd de assist op de gelijkmaker (1-1) van Cody Gakpo.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Het debuut van Van Bommel betekende dat er voor het eerst een international in actie kwam wiens vader en opa ook voor Oranje speelden. Zijn grootvader Bert van Marwijk speelde één interland voor Oranje. En vader Mark van Bommel verdedigde 79 keer het shirt van Nederland en maakt vrijdag zijn debuut als bondscoach van België uit tegen Italië.

Van Bommel is de tweede speler die zijn debuut maakt onder bondscoach Xavi. Mexx Meerdink viel tegen Duitsland in de eerste helft in als vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey.

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