Nieuwe burgemeester Reusel-De Mierden voorgedragen

Mevrouw Franssen-du Maine is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Reusel-De Mierden. Ze heeft veel ervaring in de lokale politiek en was tot juni wethouder in Goirle. De gemeenteraad heeft haar aanbevolen, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een screening uitvoert.

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De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft mevrouw Franssen-du Maine aanbevolen als nieuwe burgemeester. Zij is 54 jaar, woont in Riel en heeft twee zonen. Twaalf kandidaten solliciteerden naar de functie, waarvan zes mannen en zes vrouwen.

Mevrouw Franssen-du Maine was van 2020 tot juni 2026 wethouder in Goirle en had als eerste locoburgemeester verschillende regionale taken. Daarnaast werkte ze eerder als communicatieadviseur bij Benelux en was ze al jaren actief in de lokale politiek.

Procedure en benoeming

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister voert een screening uit en draagt de kandidaat daarna voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester officieel voor zes jaar.

De verwachting is dat mevrouw Franssen-du Maine eind november tijdens een feestelijke raadsvergadering wordt geïnstalleerd als burgemeester van Reusel-De Mierden.