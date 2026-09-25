Warme Woning Weken in Cranendonck: gratis tips en advies

De gemeente Cranendonck is gestart met de Warme Woning Weken. Tijdens deze campagne reist een informatiepunt langs verschillende dorpen om inwoners te informeren over isolatiemaatregelen en subsidies.

Gevonden voor jou

De Warme Woning Weken zijn bedoeld om inwoners te helpen hun huis comfortabeler en energiezuiniger te maken. Inwoners kunnen bij het mobiele informatiepunt persoonlijk advies krijgen over isoleren en energiebesparing. Ook is het mogelijk om een gratis energiebespaarbox op te halen, zolang de voorraad strekt.

Daarnaast kunnen inwoners zich inschrijven voor de klusbus. Deze biedt hulp bij kleine isolatieklusjes in huis. Medewerkers van het informatiepunt bellen ook in de buurt aan om verder in gesprek te gaan over isolatiemogelijkheden. Bij slecht weer vervalt het informatiepunt.

Waar en wanneer

Het informatiepunt staat op verschillende dagen en locaties in de gemeente Cranendonck. Op dinsdag 6 oktober is het te vinden in Soerendonk bij het plein aan de Sint-Jansweg tussen vier en zeven uur ’s avonds. In Budel staat het informatiepunt op donderdag 8 oktober aan de Cranendoncklaan 46, waar bezoekers ook een aardgasvrije woning kunnen bekijken.

Verder reist het informatiepunt op donderdag 15 oktober naar Gastel, dinsdag 27 oktober naar Maarheeze en donderdag 29 oktober naar Budel-Dorplein. Alle locaties zijn geopend van vier tot zeven uur ’s avonds.

Meer over de campagne

De Warme Woning Weken maken deel uit van de campagne ‘Laat jouw subsidie niet lopen’. Hiermee wil de gemeente inwoners bewust maken van de beschikbare subsidies voor isolatiemaatregelen. De actie moet helpen om woningen klaar te maken voor de winter.