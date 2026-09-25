Auto's botsen op elkaar in Rijen, weg bezaaid met brokstukken

Twee automobilisten zijn vrijdagochtend op elkaar gebotst in Rijen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Rijksweg met de Oosterhoutseweg.

Een van de twee auto's is tot stilstand gekomen tegen een lantaarnpaal. De weg ligt bezaaid met brokstukken.

Een van de automobilisten is in een ambulance behandeld. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie spreekt met getuigen om in beeld te krijgen wat er is gebeurd. De weg is afgesloten voor verkeer, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.