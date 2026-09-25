Werkzaamheden riolering in Maarheeze van start

Volgende week beginnen in Maarheeze de werkzaamheden aan riolering en herinrichting in vier straten. Het project Afkoppelen Brunellastraat start met inspecties en metingen, gevolgd door opbreekwerkzaamheden.

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In Maarheeze gaan vanaf 28 september de voorbereidende werkzaamheden van start voor het project Afkoppelen Brunellastraat. Het bestaande riool in de Weegbreestraat, Brunellastraat, Hermelijnstraat en Puttendijk wordt geïnspecteerd en gemeten. Op 13 en 14 oktober wordt een deel van het riool gerelined, waarbij een nieuwe binnenlaag in de buizen wordt aangebracht. Dit voorkomt dat de hele riolering moet worden opgegraven. Vanaf 19 oktober staan de eerste opbreekwerkzaamheden gepland in de Weegbreestraat.

Werkzaamheden in fases

Het project wordt in vier fases uitgevoerd. De Weegbreestraat is als eerste aan de beurt en de werkzaamheden daar moeten eind 2026 klaar zijn. Daarna volgen de Brunellastraat, Hermelijnstraat en Puttendijk. Het werk in de Hermelijnstraat start begin 2027. De planning kan nog veranderen door bijvoorbeeld slecht weer of onverwachte problemen in de ondergrond.

Hinder en bereikbaarheid

De rioleringswerkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor verkeershinder en beperkte bereikbaarheid. De gemeente Cranendonck en de aannemer proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Bewoners ontvangen per fase informatie over de planning en eventuele gevolgen voor hun straat.

Voor bijzondere situaties, zoals thuiszorg of medische afspraken, wordt samen met bewoners naar een oplossing gezocht. Binnenkort komt er een projectpagina online met actuele updates over de werkzaamheden. Bewoners worden hierover geïnformeerd zodra deze beschikbaar is.