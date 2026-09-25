Brand gemeld in cel van jeugdgevangenis Den Hey-Acker

Bij de jeugdgevangenis Den Hey-Acker aan de Galderseweg in Breda is vrijdagochtend rond kwart over vijf brand gemeld. Volgens de melding zou het gaan om brand in een cel.

Twee tankautospuiten en een hoogwerker van de brandweer kwamen naar de jeugdgevangenis. Een team van de brandweer is bij de gevangenis naar binnen gegaan.

Ook zes voertuigen van de politie rukten uit. Zes agenten zijn uiteindelijk, bewapend met schild, naar binnen gegaan.

Het is onduidelijk wat er zich binnen precies heeft afgespeeld. Een woordvoerder van de jeugdgevangenis laat weten dat er een brandmelder is afgegaan maar dat er uiteindelijk geen brand bleek te zijn.

Wat er zich dan wel heeft afgespeeld binnen de muren van de gevangenis, is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk.