Schipper vaart tegen pijler van brug en slaat alarm, brandweer rukt uit

Een schipper is vrijdagochtend tegen een pijler van een brug gevaren in de Amertak in Drimmelen. Er liep daardoor water in de boot. De brandweer rukte rond zeven uur uit om het schip en de schipper veilig te stellen.

De brandweer rukte uit met een tankautospuit, een hoogwerker een officier van dienst en een speciaal team voor op het water (met reddingsvoertuig). Ook de politie en Rijkswaterstaat is aanwezig.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er een pomp op de boot geplaatst om het water eruit te krijgen, met als doel om het schip te stabiliseren. Het schip, dat gerst en graan vervoerd, wordt nu door een boot van de brandweer naar de plaats van bestemming gebracht.

Er is niemand gewond geraakt en het schip lekt geen olie.