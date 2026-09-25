Gemeenteraad Roosendaal keurt omgevingsplan Wouwse Weide goed

De gemeenteraad van Roosendaal heeft het omgevingsplan voor Wouwse Weide vastgesteld. Hiermee is de bouw van ongeveer 300 woningen in Wouw een stap dichterbij gekomen.

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Wouw krijgt een nieuwe groene en duurzame woonwijk aan de zuidwestkant van het dorp. De gemeenteraad van Roosendaal heeft donderdagavond het omgevingsplan voor Wouwse Weide goedgekeurd. Dit plan maakt ruimte voor de bouw van ongeveer 300 woningen, verdeeld over diverse prijsklassen en doelgroepen.

De nieuwe wijk wordt ingericht volgens de 30-40-30-verdeling. Dat betekent dat 30 procent van de woningen sociale huur betreft, 40 procent betaalbare koop- en huurwoningen en 30 procent woningen in het hogere segment. Het plan richt zich op een gevarieerd woningaanbod dat geschikt is voor starters, gezinnen, senioren en doorstromers. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving.

Belangrijke mijlpaal

De vaststelling van het omgevingsplan is een belangrijke stap in de woningbouwontwikkeling van Wouw. De gemeente heeft samen met ontwikkelingspartners Van Agtmaal en Maas Jacobs gewerkt aan een versnellingsopgave om het plan sneller te realiseren. Dit sluit aan bij de grote vraag naar woningen in de regio en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Het omgevingsplan wordt officieel gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen bezwaren worden ingediend. Als alles volgens planning verloopt, start de verkoop van de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2027. De bouw begint naar verwachting aan het einde van datzelfde jaar.