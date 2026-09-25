Helmond neemt voorbereidingsbesluit over woonzorgvoorzieningen

De gemeenteraad van Helmond heeft een voorbereidingsbesluit genomen om nieuwe, gewijzigde en uitgebreide woonzorgvoorzieningen tijdelijk vergunningplichtig te maken. Dit besluit is bedoeld om ongewenste ontwikkelingen tijdens de voorbereiding van nieuwe regels te voorkomen.

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Het voorbereidingsbesluit, dat op 23 september 2026 is genomen, heeft als doel om tijdelijke regels in te stellen voor woonzorgvoorzieningen. De gemeente Helmond werkt aan een wijziging van het omgevingsplan, waarin nieuwe beleidskaders voor deze voorzieningen worden opgenomen. Met dit besluit wil de gemeenteraad voorkomen dat nieuwe situaties ontstaan die de implementatie van deze toekomstige regels kunnen hinderen.

De regels in het besluit maken het verplicht om een vergunning aan te vragen voor het vestigen, wijzigen of uitbreiden van woonzorgvoorzieningen. Bestaande voorzieningen die legaal aanwezig zijn, blijven toegestaan. Andere maatschappelijke functies, zoals onderwijs en welzijn, worden niet beïnvloed door deze tijdelijke maatregel. Het besluit blijft 18 maanden van kracht, waarna de wijziging van het omgevingsplan gereed moet zijn.