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Vergunning verleend voor bijgebouw aan Bergstraat in Geffen

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor een vrijstaand bijgebouw aan de Bergstraat 39 A in Geffen. De beslissing is op 23 september verzonden.

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Het gaat om een omgevingsvergunning met een afwijking van het bestemmingsplan. Deze maakt de bouw van een vrijstaand bijgebouw op het perceel mogelijk.

De vergunning is verstuurd door het college van burgemeester en wethouders van Oss. Het kenmerk van de vergunning is CLZ-00023917.

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