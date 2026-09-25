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Vergunning verleend voor verbouwing aan Brejaartstraat in Raamsdonksveer
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor een verbouwing aan een woning aan de Brejaartstraat in Raamsdonksveer. Het gaat onder meer om een aanbouw, een dakkapel en het vervangen van een garagedeur.
Het besluit is op 23 september 2026 genomen en betreft verschillende bouwactiviteiten. Naast de aanbouw en dakkapel worden ook een woonkamerkozijn en garagedeur vervangen. De plannen wijken af van de regels in het Omgevingsplan, waarvoor toestemming is verleend.
De woning staat aan de Brejaartstraat 1, 4941GR in Raamsdonksveer. De aanvraag had zaaknummer Z2026-00000507.
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