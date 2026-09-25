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Tijdelijke woonunit toegestaan in Rijsbergen tijdens woningbouw

In Rijsbergen is een vergunning verleend voor een tijdelijke woonunit tijdens de bouw van een woning. Het college van Zundert heeft het besluit op 21 september verstuurd.

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De tijdelijke woonunit mag worden geplaatst op locatie Rijsbergen (RBG01) I 1291. De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit en het afwijken van regels in het omgevingsplan.

Het gaat om een omgevingsplanactiviteit waarmee de bouw van een woning mogelijk wordt gemaakt. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert.

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