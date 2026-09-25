Vergunning verleend voor agrarische bestemming in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor de omvorming van een VAB-locatie naar een agrarische bestemming aan het Slikstraatje in Rijsbergen.

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Het besluit, dat op 21 september 2026 is verzonden, geeft toestemming voor een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Het gaat om de locatie Slikstraatje 6 in Rijsbergen.

Een VAB, oftewel een vrijkomende agrarische bedrijfsruimte, wordt hiermee omgezet naar een bestemming voor agrarisch gebruik. Dit betekent dat de grond en gebouwen weer voor landbouwdoeleinden ingezet mogen worden.