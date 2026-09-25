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500 schapen ingezet voor natuurbeheer in Lage Mierde
In Lage Mierde is toestemming gegeven voor het tijdelijk houden van 500 schapen. Ze worden de komende tien jaar ingezet voor natuurbeheer aan de Meirweg.
De gemeente Reusel-De Mierden heeft op 23 september een vergunning verleend voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Dit maakt het mogelijk om 500 schapen in te zetten voor natuurbeheer aan de Meirweg in Lage Mierde. De vergunning geldt voor een periode van tien jaar.
Het project valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit houdt in dat er toestemming is gegeven voor een afwijking van de standaard regels in het omgevingsplan, specifiek voor deze situatie. Het kenmerk van de vergunning is 16676464.
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