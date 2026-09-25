Reusel-De Mierden wil elektriciteitsstation mogelijk maken

De gemeente Reusel-De Mierden heeft plannen om een elektriciteitsstation te plaatsen op twee percelen bij Kleine Hoeven. Hiervoor wordt samengewerkt met Enexis.

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Het elektriciteitsstation komt op de percelen met kadastrale nummers 1791 en 1799, in de gemeente Reusel. De gemeente wil hiervoor een recht van opstal en een erfdienstbaarheid vestigen. Dit betekent dat Enexis toestemming krijgt om het station te bouwen en te onderhouden.

Enexis is de enige partij die in deze regio de elektriciteitsvoorziening kan regelen. Volgens de gemeente is er daarom geen selectieprocedure nodig, omdat er geen andere gegadigden zijn.

De gemeente Reusel-De Mierden heeft deze kennisgeving openbaar gemaakt. Na een termijn van twintig dagen kan de overeenkomst definitief worden gesloten, tenzij er in die tijd juridische bezwaren worden ingediend.