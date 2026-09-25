Fitnesscentrum en gevelreclame komen aan Markt in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een fitnesscentrum en gevelreclame aan Markt 17 in Sint-Oedenrode.

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Het pand aan Markt 17 in Sint-Oedenrode krijgt een nieuwe bestemming. De gemeente Meierijstad heeft besloten dat het gebouw voortaan een sportfunctie mag hebben. Dit maakt de weg vrij voor de realisatie van een fitnesscentrum. Ook mag er boven de hoofdentree een gevelreclame worden geplaatst.

Het besluit is genomen op 23 september 2026 en geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3725. Hiermee wordt invulling gegeven aan het plan om het pand een sportieve bestemming te geven. De vergunning geldt specifiek voor het wijzigen van het gebruik naar sportfunctie en het plaatsen van de reclame.