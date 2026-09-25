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Workingtest retrievers op 10 oktober in Schijndel goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding goedgekeurd voor een Workingtest voor retrievers op 10 oktober. Het evenement vindt plaats op Vlagheide 5 in Schijndel.

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Op 23 september heeft de burgemeester van Meierijstad besloten de melding voor het evenement te accepteren. Het gaat om een Workingtest A / B2 voor retrievers. De activiteit wordt gehouden op zaterdag 10 oktober 2026 aan Vlagheide 5.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4554. Dit nummer is bedoeld voor verdere correspondentie met de gemeente.

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