Opslag van grond en baggerspecie gemeld bij N389 in Etten-Leur

Bij de N389 in Etten-Leur is een melding gedaan voor het opslaan van grond en baggerspecie. Dit betreft zonder bewerking herbruikbaar materiaal dat wordt opgeslagen op de landbodem. De melding is op 23 september 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het gaat om grond en baggerspecie die zonder verdere bewerking herbruikbaar zijn. Deze materialen worden opgeslagen op de landbodem, wat invloed heeft op de bodem en het milieu. Dit proces valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving.

De locatie van deze melding is bij de N389 in Etten-Leur. De melding is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00024066. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.