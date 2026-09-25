Nieuwe IPPC-installatie voor vleesvarkens in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor een nieuwe IPPC-installatie aan Vernhout 5 in Sint-Oedenrode. Het gaat om een vergunning voor het houden van vleesvarkens, pluimvee en jongvee.

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De nieuwe installatie valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat sinds januari 2024 van kracht is. Dit besluit regelt milieubeheer voor bedrijven en instellingen. De vergunning betreft een inrichting waar vleesvarkens, pluimvee en vrouwelijk jongvee worden gehouden.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf vandaag, 25 september 2026, ter inzage. Deze documenten zijn tot en met 6 november 2026 digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen. Wie de stukken fysiek wil inzien, kan contact opnemen met de gemeente Meierijstad.