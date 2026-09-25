Bouwcontainers en steiger toegestaan in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het opslaan van bouwcontainers en een steiger aan de Antoniusstraat 46.

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Het besluit heeft betrekking op bouwwerkzaamheden die plaatsvinden van 20 tot en met 28 augustus 2026. De vergunning is aangevraagd op 3 augustus 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00009960.

De opslag van de roerende zaken, zoals bouwcontainers en een steiger, moet tijdelijk plaatsvinden op het genoemde adres. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving.