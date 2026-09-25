Opslag oud papier speeltuin Valkenswaard gelegaliseerd

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de opslag en inzameling van oud papier bij Speeltuin Geenhoven.

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Het besluit heeft betrekking op een locatie aan Hoppenbrouwers 15 in Valkenswaard. De aanvraag was ingediend om de opslag en inzameling van oud papier te legaliseren. Dit valt onder een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

De vergunning is op 22 september 2026 goedgekeurd. Dit maakt het mogelijk voor Speeltuin Geenhoven om verder te gaan met hun inzamelingsactiviteiten op deze plek.