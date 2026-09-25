Navigatie overslaan
Ontdek

Opslag oud papier speeltuin Valkenswaard gelegaliseerd

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de opslag en inzameling van oud papier bij Speeltuin Geenhoven.

Gevonden voor jou

Het besluit heeft betrekking op een locatie aan Hoppenbrouwers 15 in Valkenswaard. De aanvraag was ingediend om de opslag en inzameling van oud papier te legaliseren. Dit valt onder een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

De vergunning is op 22 september 2026 goedgekeurd. Dit maakt het mogelijk voor Speeltuin Geenhoven om verder te gaan met hun inzamelingsactiviteiten op deze plek.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.