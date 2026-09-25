Overkappingen gepland aan de Nieuwstraat in Wouw

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor twee overkappingen aan de Nieuwstraat in Wouw. Het gaat om de locaties Nieuwstraat 22b en 22c.

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De aanvraag is op 17 september 2026 ingediend en geregistreerd onder nummer 2026OPA050462. De overkappingen moeten worden geplaatst bij panden op de Nieuwstraat in Wouw. Het betreft een omgevingsvergunning.

De documenten van de aanvraag zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk, dat kan pas zodra er een besluit is genomen.