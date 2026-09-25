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Vergunning voor dakopbouw en verduurzaming woning in Deurne verleend

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een dakopbouw en verduurzaming van een woning aan de Legerweg.

Gevonden voor jou

Op 23 september 2026 heeft de gemeente Deurne een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het realiseren van een dakopbouw en het intern verbouwen en verduurzamen van de woning op Legerweg 3. De vergunning is verleend en de zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0924.

Het besluit betreft onder andere bouwtechnische activiteiten en werkzaamheden die onder het omgevingsplan vallen. De bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage en geven een compleet beeld van het besluit.

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