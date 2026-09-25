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Ontheffing sluitingsuur verleend aan TV Wolfsbosch in Vught

De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het sluitingsuur van TV Wolfsbosch aan de Zonneweilaan.

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Op 23 september heeft de gemeente Vught een ontheffing verleend aan tennisvereniging TV Wolfsbosch. Deze ontheffing geldt voor het sluitingsuur op 3 oktober 2026 en is van toepassing op het adres Zonneweilaan 20 in Vught.

Het besluit is door burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Hiermee krijgt de vereniging toestemming om op die datum langer geopend te blijven dan normaal. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens evenementen of bijzondere activiteiten.

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