Voertuig op de weg in Chaam: vergunning verleend

Vanaf 28 september mag een voertuig tijdelijk op of aan de Beekstraat in Chaam staan.

Gevonden voor jou

Tussen 28 september en 9 oktober 2026 is er een vergunning verleend voor een voertuig op of aan de weg in de Beekstraat in Chaam. Het besluit hierover is op 23 september verzonden.

De vergunning valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. De exacte reden voor het voertuig en de locatie is niet vermeld.