Gemeente Bergeijk wil grond verkopen voor sociale huurwoningen

De gemeente Bergeijk is van plan een perceel in Westerhoven te verkopen voor de bouw van vier sociale huurwoningen. Het perceel vormt een geheel met een naastgelegen stuk grond dat al eigendom is van woningstichting WSZ.

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Woningstichting De Zaligheden (WSZ) bezit een deel van het perceel aan Hoefzicht in Westerhoven. Het naastgelegen stuk grond dat de gemeente wil verkopen is nu vooral in gebruik als verkeers- en verbindingsruimte. Samen vormen beide delen een logisch geheel.

De gemeente wil het perceel, dat 670 vierkante meter groot is, verkopen aan WSZ. De woningstichting wil hier vier sociale huurwoningen bouwen en exploiteren. Bergeijk zet zich in voor meer betaalbare woningen en ziet WSZ als de enige geschikte koper.

Met de verkoop geeft de gemeente uitvoering aan een arrest van de Hoge Raad uit 2021, waarin staat dat grondtransacties zorgvuldig moeten worden gepubliceerd.