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Sinterklaasintocht op 22 november in centrum Baarle

Op 22 november komt Sinterklaas naar het centrum van Baarle. De intocht is van twee tot drie uur 's middags.

Gevonden voor jou

Sinterklaas zal op zaterdag 22 november het centrum van Baarle aandoen. Tussen twee en drie uur 's middags trekt de goedheiligman door de straten tijdens zijn feestelijke intocht.

Het evenement brengt traditiegetrouw veel bezoekers op de been. De gemeente heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor deze activiteit.

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