Tijdelijke bijwoning toegestaan op Loo 91 in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke bijwoning op Loo 91. Dit mag maximaal vijftien jaar duren en betreft een zelfstandige woonvoorziening.

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Op Loo 91 in Bergeijk is toestemming verleend om af te wijken van regels in het omgevingsplan. Het gaat om een tijdelijke bijwoning met eigen voorzieningen, die voor een periode van maximaal vijftien jaar is toegestaan.

Het besluit, met zaaknummer 17247929, is op 23 september 2026 verzonden. Deze buitenplanse toestemming maakt het mogelijk om op de locatie een zelfstandige woonruimte te realiseren.