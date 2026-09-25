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Kabels en riolering aangelegd aan Baarleseweg in Ulicoten
In Ulicoten is toestemming verleend voor het aanleggen van kabels, leidingen en riolering.
De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden aan de Baarleseweg 1 in Ulicoten. Het gaat om het aanleggen van kabels, leidingen en riolering op deze locatie.
Het besluit is op 23 september 2026 verzonden. De aanvraag heeft betrekking op verzoeklocatie 2026061701701.
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