Baarle-Nassau krijgt nieuw bos met tijdelijk raster

In Baarle-Nassau is toestemming gegeven voor de aanleg van een bos en het plaatsen van een tijdelijk raster.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor het aanplanten van een bos en het neerzetten van een tijdelijk raster. Dit gebeurt op een deel van het perceel nabij de Simonsebaan, dat bekend staat onder de kadastrale aanduiding BLE01-Q-741.

Het tijdelijke raster wordt geplaatst om het terrein af te schermen, waarschijnlijk om jonge aanplant te beschermen. Het perceel ligt in een landelijke omgeving, geschikt voor natuurontwikkeling.