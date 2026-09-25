Verkeersmaatregelen Sportparklaan Middelbeers: nieuwe parkeerplaatsen

De gemeente Oirschot heeft verkeersmaatregelen ingesteld bij de Sportparklaan in Middelbeers. Dit is vanwege de realisatie van kindcentrum de Vliertuin en een nieuw parkeerterrein voor het sportpark. Er komen gehandicaptenparkeerplaatsen, een schoolbusplek en een fiets- en voetpad.

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Bij de Sportparklaan in Middelbeers worden diverse verkeersaanpassingen doorgevoerd. Dit gebeurt vanwege de bouw van kindcentrum de Vliertuin en een nieuw parkeerterrein voor het sportpark. Er zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen en een speciale parkeerplek gereserveerd voor een schoolbus uit Westelbeers. Daarnaast wordt het parkeerterrein voorzien van duidelijke verkeersborden en een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers.

Ook komt er een vrijliggend fiets- en voetpad aan de zuidkant van de Sportparklaan, gescheiden van de weg door een haag. Het pad wordt als fietspad aangeduid met verkeersborden en markeringen. Deze maatregelen moeten zorgen voor een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie in de omgeving van het kindcentrum en het sportpark. Het verkeersbesluit gaat in zodra de borden zijn geplaatst.