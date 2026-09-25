Gilze: Voorwerpen op de weg toegestaan vanaf 1 oktober

In Gilze mogen vanaf 1 oktober voorwerpen op of aan de Heuvelstraat geplaatst worden. Dit is mogelijk tot 1 maart 2027.

Gevonden voor jou

De vergunning hiervoor is op 23 september 2026 verleend. Het gaat om een tijdelijke toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte in de Heuvelstraat.

De vergunning geldt specifiek voor voorwerpen die op of aan de weg geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om tijdelijke constructies of objecten die verband houden met evenementen of werkzaamheden.