Gesloten bodemenergiesysteem aangelegd in Gilze

in Gilze en rijen

In Gilze is een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd op het Roggeveld 67.

Gevonden voor jou

Het systeem, dat ondergronds warmte en koude opslaat, is gemeld bij de gemeente Gilze en Rijen. De melding is volledig en heeft betrekking op het adres Roggeveld 67.

Een gesloten bodemenergiesysteem helpt om energie efficiënter te gebruiken en kan een duurzaam alternatief zijn voor traditionele verwarmingssystemen.