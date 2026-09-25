Gestelse Winterfair krijgt vergunning voor december

De Gestelse Winterfair heeft een vergunning gekregen voor drie dagen in december.

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De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft op 23 september 2026 een evenementenvergunning verleend voor de Gestelse Winterfair. Het evenement vindt plaats op het Petrus Dondersplein op 18, 19 en 20 december 2026.

Op vrijdag en zaterdag is er een skihut geopend van acht uur ’s avonds tot één uur ’s nachts. Zondag is de skihut open van elf uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Op die dag wordt ook een kerstmarkt gehouden. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers.