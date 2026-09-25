Cameratoezicht tijdens kermis Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten cameratoezicht in te zetten tijdens de kermis van 25 tot en met 29 september 2026. Het toezicht richt zich op openbare ruimten rondom het Meanderplein, Torenplein en Petrus Dondersplein.

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De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft dit besluit genomen vanwege eerdere incidenten tijdens kermissen in de regio. Uit een rapport van de politie blijkt dat jeugdoverlast en openbare-ordeverstoringen ook vorig jaar plaatsvonden bij de kermis in Sint-Michielsgestel.

Cameratoezicht wordt ingezet om dreigende verstoringen snel te signaleren en politiecapaciteit gericht in te zetten. Beelden kunnen live bekeken worden en worden gebruikt voor opsporingsonderzoek bij strafbare feiten of klachten. Het toezicht duurt vijf dagen en blijft beperkt tot de directe omgeving van het kermisterrein.