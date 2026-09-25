Meer laadplekken voor elektrische auto's in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten om 36 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit besluit is onderdeel van een groter plan om elektrisch vervoer te stimuleren.

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Om elektrisch rijden te bevorderen, heeft Sint-Michielsgestel nieuwe laadlocaties aangewezen. Het gaat om parkeerplekken waar alleen elektrische auto's mogen laden. Bij veel gebruik kan een extra parkeerplek per laadpaal worden toegevoegd. Dit gebeurt als een laadpaal minimaal 3.500 kilowattuur verbruikt.

De gemeente werkt samen met Vattenfall en volgt landelijke richtlijnen om een dekkend netwerk van laadpalen te creëren. Ook strategische plekken, zoals locaties met veel bezoekers, zijn in het plan opgenomen. Het project sluit aan bij de doelstellingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Door dit verzamelbesluit wordt de aanleg van laadpalen sneller uitgevoerd. Negen voorgestelde locaties zijn na aanpassingen uit het plan gehaald. Het besluit is afgestemd met de politie en bedoeld om de energietransitie te ondersteunen.