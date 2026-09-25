Grond gebruikt bij Drongelens Kanaal in Waalwijk

Bij het Drongelens Kanaal in Waalwijk is grond toegepast. Dit werd afgehandeld op 23 september.

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De gemeente Waalwijk heeft een melding afgehandeld voor het toepassen van grond bij het Drongelens Kanaal. Het gaat om het gebruik van grond of baggerspecie, wat verplicht gemeld moet worden vanwege mogelijke effecten op de bodem en het milieu.

De melding is afgehandeld op 23 september 2026. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep tegen deze melding in te dienen.