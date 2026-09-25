Haagbeuk mag worden gekapt aan Baardwijksestraat in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van een haagbeuk aan de Baardwijksestraat. Het besluit werd op 23 september 2026 bekendgemaakt.

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De vergunning geldt voor één haagbeuk op het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Waalwijk, sectie F, nummer 1245. Dit perceel ligt ter hoogte van de Baardwijksestraat 46 in Waalwijk.

De aanvraag betreft het vellen van een boom of houtopstand, wat verplicht een omgevingsvergunning vereist. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019946.