Varkenshouderij in Oosteind breidt uit met tweede stal

De gemeente Oosterhout heeft besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is voor de uitbreiding van varkenshouderij De Rooij Oosteind B.V. met een tweede stal.

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De Rooij Oosteind B.V., gevestigd aan de Hoge Dijk in Oosteind, wil een tweede stal bouwen om 4576 extra gespeende biggen en 2880 vleesvarkens te houden. De gemeente heeft op 21 september 2026 beoordeeld dat er geen milieueffectrapportage nodig is voor deze uitbreiding.

Het besluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf 25 september tot en met 6 november 2026 in te zien bij de gemeente Oosterhout. Dit besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2025-00018737.